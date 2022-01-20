تفاكر.. أي نوع من الأنظمة يحكم العالم؟(فيديو)

تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن البعد الاجتماعي لمفارقات التنمية، وأفاد أن خطاب التقدم والارتقاء طفا على السطح منذ نيل الدول العربية والإسلامية الاستقلال.

تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن البعد الاجتماعي لمفارقات التنمية، ومشيرا أن خطاب التقدم والارتقاء طفا على السطح منذ نيل الدول العربية والإسلامية الاستقلال.

وذهب المرابط إلى أن مفهوم التنمية انحصر في البعد الاقتصادي، كما حدث مع الفلسفة الرأسمالية والتي شكلت رؤيتنا للعالم.

وأفاد المرابط في برنامجه -الذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي وكذلك في السياق العالمي- أن مفهوم التنمية يُفترض أن ينعكس أولا على طبيعة الاجتماع الإنساني.

وفسّر رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني أن التقدّم يكون على حساب البقية، وهو ما يوضح سبب زيادة الاستهلاك الفردي في الدول الغنية 16 مرة عنه في الدول الفقيرة.

وخلص إلى أن ارتفاع نسبة الثروة في العالم يزيد من نسبة اللامساواة، وأنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر في العالم بعد 2020 لأول مرة منذ أزيد من 20 عامًا.

ويعيش حوالي 100 مليون شخص إضافي في فقر نتيجة جائحة كورونا، ولجأ الدكتور مصطفى المرابط إلى لغة الأرقام لينقل عن تقارير أن 30 مليون شخص يموتون من الجوعً كل سنة.

وختم حلقته بالتساؤل عن نوع الأنظمة التي تحكم العالم، والتنمية التي لا تتغذى إلا على التفاوتات والفوارق بين الدول والأفراد.