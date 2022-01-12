تفاكر.. هل التنمية ممكنة؟ (فيديو)

استعرض الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامج (تفاكر) مفاهيم التنمية ومبدأ الوصاية السائد في العالم للحكم على نمو الدول والشعوب.

وتساءل الدكتور المرابط عن احتمالية الاعتماد على أنماط ومفاهيم واحدة لتحقيق التنمية في كافة دول العالم.

وقال إن التصنيف الحالي للدول الذي يقسمها إلى دول متقدمة وأخرى في طور التقدم ودول ثالثة متخلفة يبرز أن مفاهيم التنمية تحمل “الكثير من الشرور والحروب بقدرما تحمل من الخير والحضارة والازدهار”.

وأضاف “العالم يصور التنمية حلبة سباق ومشروع التنمية الذي تبشر به الدول المتقدمة غير ممكن عالميا ويتعذر تعميمه على البشرية جمعاء على الأقل من الناحية الاجتماعية والبيئية”.

وأشار إلى كيفية وضع دول ومؤسسات بعينها مفاهيم واحدة للتنمية لافتا إلى تركيز بعض الخبراء على مفهوم “ثمن اللا مساواة في العالم وأثرها على المجتمعات”.

وتابع مستنكرا “كيف لمؤسسة فن حجم صندوق النقد الدولي أن تعتمد على تصور مالي بحت لرصد التنمية (في دولة ما)”.

وحمّل المرابط مثل هذه المؤسسات العالمية “مسؤولية الكوارث الخطيرة في عالم الجنوب المسمى بالعالم الثالث”.

واعتبر أن فكرة “الوصاية” هي الدارجة في الحكم على نمو دولة ما من عدمه، قائلا “كأن تحقيق التنمية يتطلب السير على نهج الدول المصنفة حاليا متقدمة واتخاذها نموذجا ومثالا”.