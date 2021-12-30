“فساد المشروعات الكبرى والقروض” مع مراد علي (فيديو)

تابع الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية، سلسلة حلقاته عن الفساد وأثره على المجتمع وحياة الناس.

وتناول علي في الحلقة الجديدة فساد المشروعات الكبرى والقروض وكيف تأسست منظمة الشفافية الدولية وتقريرها السنوي عن مؤشر الشفافية والفساد في دول العالم.

كما حكى قصة المحامي الألماني بيتر أيجن الذي أسس المنظمة بعد أن عمل لعشرات السنوات في البنك الدولي.

وقال دكتور مراد إن بيتر شغل عدة مناصب في برامج التنمية التابعة للبنك الدولي في عدة مناطق حول العالم. وكان آخر منصب تولاه بيتر هو المدير الإقليمي لبعثة البنك الدولي في شرق أفريقيا.

وذكر علي أن عمل بيتر مكنه من معرفة حجم الفساد المهول الذي يشهده العالم، وكيف يتم نهب برامج المساعدات والتنمية ولا يصل منها غير الفتات للشعوب.

كما لاحظ بيتر أن المشروعات السيئة التي لا تخدم أحدا بل قد تضر هي التي يتم تشجعيها من قبل الحكومات ويتم تمويلها من المساعدات بدعم من الشركات الغربية الكبرى.