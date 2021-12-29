تفاكر.. الغيب بين العلم والإيمان (فيديو)

تناول الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع “الغيب بين العلم والإيمان”.

تناول الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع “الغيب بين العلم والإيمان”.

وناقش المرابط العلاقة بين الدين والعلم، موضحا أنها تتميز بالقلق والاضطراب، ويمكن تلخيصها في قسمين هما “التقابل والتماهي”.

ومضى المرابط إلى أن هذه العلاقة تضع كلا من العلم والإيمان في مأزق، إذ لم تحترم الحدود المجالية لكل دائرة.

ولفت إلى أنه اتضح مؤخرا أن عالم المجهول أو الغيب لا متناهٍ، وزاد أنه كلما توسعت دائرة العقل مع العلم توسعت معها دائرة الغيب.

وخلص إلى أن الحدود القائمة بين دائرتي العقل والإيمان تظل قائمة أبدا، وأن العالَمان متلازمين وليسا متوازيين.

واعتبر أن الإنسان لا يستقر على حال كما باقي المخلوقات، بل يسارع إلى الانفصال عن الطبيعة، إذ يُنكر ويشكك ويسأل ويرفض ويجادل ويؤمن ويكفر.