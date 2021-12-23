“الفساد وسنينه 2” مع مراد علي (فيديو)

واصل الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية، تعليقه عن الفساد، وأثره على المجتمع وحياة الناس واقتصاد الدولة.

واصل الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية، تعليقه عن الفساد وأثره على المجتمع وحياة الناس واقتصاد الدولة.

وقال في حلقة جديدة إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يؤكد أن الدول النامية تخسر بسبب الفساد والرشوة حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا.

وأشار إلى تقرير صادر عن الاتحاد الأفريقي ذكر أن الدول الأفريقية تخسر ربع إجمالي ناتجها القومي بسبب الفساد، متسائلا “تخيلوا لو تم بناء مصانع يشتغل فيها أبناء هذه الدول الفقيرة، وتنتج احتياجاتها بدلا من استيرادها، هل تظنوا أنها كانت ستبقى دولا فقيرة؟”.

وقال إن أحد الدراسات العلمية تقول إن “الدول الأفريقية تستطيع مضاعفة دخلها ٤ مرات إذا أوقفت الفساد، يعني لو أنت مواطن في دولة فيها فساد، ممكن دخلك يتضاعف ٤ مرات لو توقف الفساد”.

وروى في الفيديو قصة توضح الأثر التراكمي للفساد.