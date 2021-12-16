“الفساد وسنينه” مع مراد علي (فيديو)

علق الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية، على الفيديو المنشور على مواقع التواصل لمسن مصري تأثر بالفوز بمبلغ ثماني آلآف جنيه مصري (نحو 500 دولار أمريكي).

علق الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمسن مصري تأثر بالفوز بمبلغ ثمانية آلاف جنيه مصري (نحو 500 دولار أمريكي) وعدم تصديقه في بداية الأمر وبكائه وحرصه عن مصدرهم وتساؤله عن “إذا ما كانوا أموالا حلالا أم لا”.

وانتقد علي الاحتفاء الكبير الذي حصل عليه مقطع الفيديو وقال إن “الاحتفال المبالغ فيه بسلوكهم الأمين، يوحي وكأن المتوقع من الجميع أن يخون الأمانة، وكأن الأصل في الناس أن يأكلوا الحرام وكأن الجميع لا يتحري الحلال، وهنا تكمن الإشكالية ويبرز السؤال، هل انتشر الفساد في مجتمعاتنا حتي أصبحنا نتوقع خيانة الأمانة من الجميع؟”.

وأضاف “أنا شخصياً أرى خيرًا كثيرًا في مجتمعاتنا، ولكن المعضلة أن علو الفساد وهيمنة المفسدين تجعلنا نعتقد أن الفساد هو الأصل، والحقيقة الفساد مكمن كل شر، الفساد أضراره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كبيرة”.

وتابع “الفساد لا يؤدي فقط إلى خسارة مبالغ ضخمة من المال سنويًا، الاتحاد الأوربي فقط يقدر خسائره من الفساد بـ990 مليار يورو، والأمم المتحدة تقول في تقريرها إن الدول الأفريقية يضيع منها ربع دخلها القومي نتيجة للفساد”.

وقال إن “البنك الدولي يعرف الفساد أنه شكل من أشكال خيانة الأمانة” مشيرا إلى أن أشهر أشكال الفساد هي الرشوة والاختلاس والمحسوبية والواسطة، وعرقلة سير العدالة”.

وأشار إلى أن استغلال النفوذ أو المتاجرة بالنفوذ أيضاً شكل من أشكال الفساد، مثلما نرى بعض أصحاب المناصب سواء السياسية أو الأمنية في بعض الدول، يستغلوا نفوذهم كي يحصلوا لأنفسهم أو لذويهم على مزايا لا يستحقوها.