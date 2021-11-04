كشف المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية مراد علي أن العديد من الناس شرعوا مؤخرا في اقتناء منتجات عبر موقع أمازون ومواقع تجارة إلكترونية أخرى، ليكتشفوا بأن البضاعة المطلوبة غير متوفرة.
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كيف تضع خطة لإدارة مخاطر التوريد وارتفاع الأسعار (فيديو)
واصل الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية، حديثه عن موجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم، والتي يعتبر من أسبابها أزمة التوريد العالمية.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202109:52 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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