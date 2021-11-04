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كيف تضع خطة لإدارة مخاطر التوريد وارتفاع الأسعار (فيديو)

واصل الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية، حديثه عن موجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم، والتي يعتبر من أسبابها أزمة التوريد العالمية.

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المصدر : الجزيرة مباشر