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كيف تضع خطة لإدارة مخاطر التوريد وارتفاع الأسعار (فيديو)

واصل الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية، حديثه عن موجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم، والتي يعتبر من أسبابها أزمة التوريد العالمية.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202109:52 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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كشف المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية مراد علي أن العديد من الناس شرعوا مؤخرا في اقتناء منتجات عبر موقع أمازون ومواقع تجارة إلكترونية أخرى، ليكتشفوا بأن البضاعة المطلوبة غير متوفرة.

Published On 29/10/2021

دروس الانتخابات.. أسباب عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية والانتخابية (فيديو)

واصل الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية حديثه عبر سلسلة “إدارة الحملات الانتخابية” والدروس المستفادة من آخر حملات انتخابية جرت عام ٢٠٢١.

كيف يتم جذب وإدارة المتطوعين في الحملات الانتخابية؟ (فيديو)

تحدث الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية عن عامل يعتبر أساسيا في إنجاح الحملات الانتخابية، وهم المتطوعون، مؤكدا أن فرص نجاح الحملات الانتخابية دونهم ستكون ضعيفة.

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