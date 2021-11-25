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كيف تستعد لمواجهة تأثير أزمات التوريد العالمية على ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات؟ (فيديو)

تحدث الدكتور مراد علي استشاري الإدارة الاستراتيجية وخبير إدارة الأزمات، عن كيفية الاستعداد لأزمات التوريد العالمية وتداعياتها من ارتفاع للأسعار والنقص الشديد في عدد من المنتجات.
25/11/2021-|آخر تحديث: 25/11/202112:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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