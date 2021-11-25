تحدث الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي وخبير الإدارة الاستراتيجية عن عامل يعتبر أساسيا في إنجاح الحملات الانتخابية، وهم المتطوعون، مؤكدا أن فرص نجاح الحملات الانتخابية دونهم ستكون ضعيفة.
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كيف تستعد لمواجهة تأثير أزمات التوريد العالمية على ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات؟ (فيديو)
تحدث الدكتور مراد علي استشاري الإدارة الاستراتيجية وخبير إدارة الأزمات، عن كيفية الاستعداد لأزمات التوريد العالمية وتداعياتها من ارتفاع للأسعار والنقص الشديد في عدد من المنتجات.
25/11/2021-|آخر تحديث: 25/11/202112:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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