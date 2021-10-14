Skip links
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
play
البث الحي
search
10:34
شاهد: مع باكوس و”كوكب تاني”
بث الناشط المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا جديدا على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “كوكب تاني”.
14/10/2021
facebook
twitter
whatsapp
المصدر : الجزيرة مباشر
مقاطع حول هذه القصة
الحملات الانتخابية.. الاستعداد المبكر والاهتمام بقضايا المرأة (فيديو)
play
07:41
كيف يتم جذب وإدارة المتطوعين في الحملات الانتخابية؟ (فيديو)
play
06:39
كيف تدير يوم الانتخابات وتحشد الناخبين؟
play
05:49
كيف تختار وسائل الدعاية المناسبة لحملتك الانتخابية؟
play
06:08
مقاطع حول هذه القصة
الحملات الانتخابية.. الاستعداد المبكر والاهتمام بقضايا المرأة (فيديو)
play
07:41
كيف يتم جذب وإدارة المتطوعين في الحملات الانتخابية؟ (فيديو)
play
06:39
كيف تدير يوم الانتخابات وتحشد الناخبين؟
play
05:49
كيف تختار وسائل الدعاية المناسبة لحملتك الانتخابية؟
play
06:08
المزيد من ابداعات
الحملات الانتخابية.. الاستعداد المبكر والاهتمام بقضايا المرأة (فيديو)
محمد جلول.. خطاط سوري ساهم في كتابة أكبر مصحف في العالم (فيديو)
كيف يتم جذب وإدارة المتطوعين في الحملات الانتخابية؟ (فيديو)
كيف تدير يوم الانتخابات وتحشد الناخبين؟
الأكثر قراءة
انفجار بيروت.. من هو القاضي طارق بيطار الذي يسعى حزب الله لتنحيته؟
قتلى وجرحى وانتشار للجيش بعد إطلاق نار واشتباكات مسلحة في شوارع بيروت (فيديو)
شاهد: لحظة قنص مسلح يحمل قاذفة صاروخية في بيروت
“مزقوا القرآن أمامي”.. معتقل سابق في غوانتانامو: هكذا انتصرت على جورج بوش (فيديو)