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شاهد: باكوس و”خلي بالك من صندوقك”

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “خلي بالك من صندوقك”.

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