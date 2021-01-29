11:09

شاهد: باكوس و”سر يعرفه 100 مليون”

بث الفنان المصري الساخر، محمد باكوس، تسجيلًا مصورًا جديدًا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “سر يعرفه 100 مليون”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل