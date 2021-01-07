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شاهد: باكوس و"خلي بالك من صندوقك"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “خلي بالك من صندوقك”.
7/1/2021
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