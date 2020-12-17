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10:07
شاهد: "الوعي أفندي" مع باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن سلسلة برنامجه “مع باكوس”، وجاءت الحلقة الجديدة تحت عنوان “الوعي أفندي”.
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17/12/2020
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