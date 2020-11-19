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شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

بث الناشط والمدون المصري عبد الله الشريف حلقة جديدة على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “مجزرة كُبكُب”.

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المصدر : الجزيرة مباشر