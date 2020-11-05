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شاهد: "لا تراجع ولا استسلام" في "عيد شو" مع تامر جمال

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال، تسجيلا جديدا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “لا تراجع ولا استسلام” ضمن سلسلة برنامجه “عيد شو”.

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المصدر : الجزيرة مباشر