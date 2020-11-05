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09:26
شاهد: "دع الخلق للخالق" مع باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا ضمن سلسلة حلقاته “مع باكوس”، وجاءت الحلقة الجديدة تحت عنوان “دع الخلق للخالق”.
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5/11/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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