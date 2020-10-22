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شاهد: "دولة في المطلق" في "عيد شو" مع تامر جمال

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال، تسجيلا جديدا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “دولة في المطلق” ضمن سلسلة برنامجه “عيد شو”.

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