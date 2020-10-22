11:20

شاهد: "التعيين والتدجين" مع باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “التعيين والتدجين”، ضمن سلسلة حلقات “مع باكوس”.

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