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11:20
عبد الله الشريف ينشر صورا جديدة لقصور السيسي (فيديو)
بث الناشط المصري عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “شيل الماسك لو سمحت”.
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15/10/2020
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