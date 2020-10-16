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11:20

عبد الله الشريف ينشر صورا جديدة لقصور السيسي (فيديو)

بث الناشط المصري عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “شيل الماسك لو سمحت”.
15/10/2020
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