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09:50
شاهد: "خانة اليك" مع باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “خانة اليك”، ضمن سلسلة حلقات “مع باكوس”.
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15/10/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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