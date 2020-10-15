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شاهد: "الكدبة مبتكدبش" في "عيد شو" مع تامر جمال

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال، تسجيلا جديدا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “لكدبة مبتكدبش”، ضمن سلسلة برنامجه “عيد شو”.

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المصدر : الجزيرة مباشر