البث الحي
13:04

شاهد: "الكدبة مبتكدبش" في "عيد شو" مع تامر جمال

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال، تسجيلا جديدا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “لكدبة مبتكدبش”، ضمن سلسلة برنامجه “عيد شو”.
15/10/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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