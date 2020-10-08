البث الحي
20:42

شاهد: عبدالله الشريف وحرب أكتوبر

بث الناشط المصري عبدالله الشريف تسجيلا مصورا جديدا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “حرب أكتوبر”.
8/10/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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