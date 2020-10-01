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شاهد: "مظاهرات لم تحدث" مع تامر جمال في "عيد شو"

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال تسجيلا جديدا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “مظاهرات لم تحدث”، ضمن سلسلة برنامجه “عيد شو”.

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المصدر : الجزيرة مباشر