البث الحي
10:23

شاهد: "مخ وأعصاب" مع باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “مخ أعصاب”، ضمن سلسلة حلقات “مع باكوس”.
1/10/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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