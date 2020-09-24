البث الحي
10:47

عبدالله الشريف: لماذا هتفت شعوب عربية "السيسي عدو الله"؟ (فيديو)

بث الناشط المصري عبدالله الشريف تسجيلا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “السيسي عدو الله”.
24/9/2020
مقاطع حول هذه القصة

شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

13:21

شاهد: "دع الخلق للخالق" مع باكوس

09:26

شاهد: "لا تراجع ولا استسلام" في "عيد شو" مع تامر جمال

10:35

شاهد: عبد الله الشريف و"خالتي فرنسا"

21:02
المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
مقاطع حول هذه القصة

شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

13:21

شاهد: "دع الخلق للخالق" مع باكوس

09:26

شاهد: "لا تراجع ولا استسلام" في "عيد شو" مع تامر جمال

10:35

شاهد: عبد الله الشريف و"خالتي فرنسا"

21:02
المزيد من ابداعات

شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

شاهد: "دع الخلق للخالق" مع باكوس

شاهد: "لا تراجع ولا استسلام" في "عيد شو" مع تامر جمال

شاهد: عبد الله الشريف و"خالتي فرنسا"

الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)