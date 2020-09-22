البث الحي
10:12

شاهد: عبد الله الشريف والثورة بدأت

بث الناشط المصري عبدالله الشريف فيديو جديد على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “الثورة بدأت”.
22/9/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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