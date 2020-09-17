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17:08
شاهد: "عيد شو" في "سيدة القطار وحنان الوز" مع تامر جمال
بث الناشط المصري الساخر تامر جمال تسجيلا جديدا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “سيدة القطار وحنان الوز”.
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17/9/2020
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