18:50

شاهد: تامر جمال و"عيد شو"

بث الفنان الساخر تامر جمال تسجيلا مصورا جديدا ضمن حلقات برنامجه “عيد شو” للسخرية من الأوضاع في مصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر