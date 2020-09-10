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18:50
شاهد: تامر جمال و"عيد شو"
بث الفنان الساخر تامر جمال تسجيلا مصورا جديدا ضمن حلقات برنامجه “عيد شو” للسخرية من الأوضاع في مصر.
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10/9/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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