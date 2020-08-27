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17:29

شاهد: عبدالله الشريف في "عملية ميونيخ"

بث الناشط المصري عبدالله الشريف تسجيلا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “عملية ميونيخ”.
27/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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