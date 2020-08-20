البث الحي
18:40

شاهد: عبد الله الشريف في "السفارة في الإمارة"

بث المدون المصري الساخر عبدالله الشريف تسجيلا مصورًا جديدًا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “السفارة في الإمارة”.
20/8/2020
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