18:40

شاهد: عبد الله الشريف في "السفارة في الإمارة"

بث المدون المصري الساخر عبدالله الشريف تسجيلا مصورًا جديدًا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “السفارة في الإمارة”.

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