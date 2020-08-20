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شاهد: "المصلحة" مع باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه “الدولجي” عبر صفحته على يوتيوب، جاءت تحت عنوان “المصلحة”.

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المصدر : الجزيرة مباشر