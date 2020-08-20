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شاهد: الروشتة النفسية.. كيف تصنع كيكة اسفنجية من حجر وبطارية

بثّ الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه (روشتة نفسية) تحت عنوان”كيف تصنع كيكة اسفنجية من حجر وبطارية.

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المصدر : الجزيرة مباشر