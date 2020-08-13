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شاهد: تامر جمال و"كيف تتكون خلايا المقاومة؟"

بث الاختصاصي النفسي والفنان المصري الساخر تامر جمال والمعروف أيضًا باسم عطوة كنانة، حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع” جاءت تحت عنوان “ازاي بتتكون خلايا المقاومة؟”.

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المصدر : الجزيرة مباشر