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شاهد: "الحكم بالأزمة" مع باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حقة جديدة من برنامجه “الدولجي” عبر صفحته على يوتيوب، جاءت تحت عنوان “الحكم بالأزمة”.
13/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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