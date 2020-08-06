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13:06
شاهد: عبد الشريف في "تفجيرات بيروت"
بث المدون المصري الساخر عبدالله الشريف تسجيلا مصورا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “تفجيرات بيروت”.
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6/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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