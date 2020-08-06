15:43

شاهد: تامر جمال مع "الفدائيين والمقاومة الشعبية"

بث الاختصاصي النفسي والفنان المصري الساخر تامر جمال المعروف أيضًا باسم عطوة كنانة، حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع” جاءت تحت عنوان “الفدائيين والمقاومة الشعبية”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر