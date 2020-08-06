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09:34

شاهد: باكوس في "ما يغلاش عليك"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حقة جديدة من برنامجه “الدولجي” عبر صفحته على يوتيوب، جاءت تحت عنوان “ما يغلاش عليك”.
6/8/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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