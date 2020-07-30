17:21

شاهد: تامر جمال و"جاسوس سد النهضة"

بث الفنان المصري تامر جمال تسجيلا مصورا جديدا تناول فيه “سد النهضة” الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر