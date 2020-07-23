البث الحي
18:54

شاهد: عبدالله الشريف و"طبول الحرب"

بث الفنان المصري الساخر عبدالله الشريف تسجيلا مصورا جديدا على صفحته بموقع بعنوان “طبول الحرب”.
23/7/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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