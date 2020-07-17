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شاهد: "أغلى كيلو بامية" مع حكاوي باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه “حكاوي باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة بعنوان “أغلى كيلو بامية”.

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