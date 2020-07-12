13:12

شاهد: عبدالله الشريف وآيا صوفيا

بث الفنان المصري عبدالله الشريف تسجيلا مصورا جديدا تناول فيه إعادة آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر