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شاهد: "30 يونيو" مع حكاوي باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه “حكاوي باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة بعنوان “30 يونيو”.

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