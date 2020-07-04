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10:59
شاهد: "القتل جملة وقطاعي".. مع تامر جمال
بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه (النفسية في أسبوع) على موقع يوتيوب تحت عنوان “القتل جملة وقطاعي”.
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4/7/2020
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