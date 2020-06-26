13:40

شاهد: عرب "بني شنقول" وسد النهضة

بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه (النفسية في أسبوع) على موقع يوتيوب تحت عنوان “بني شنقول”؟

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