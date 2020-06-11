البث الحي
14:12

شاهد: عبدالله الشريف.. والهجوم على أردوغان

بث الناشط المصري عبدالله الشريف تسجيلا مصورا جديدا بعنوان “إذا هي الحرب” تناول فيه الأوضاع في ليبيا.
11/6/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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