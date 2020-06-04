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شاهد: من قتل جمال حمدان؟ مع تامر جمال

بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه (النفسية في أسبوع) على موقع يوتيوب تحت عنوان “من القاتل”؟.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب