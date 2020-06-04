البث الحي
11:51

شاهد: عبدالله الشريف و"ارحل يا سيسي"

بث الناشط المصري عبدالله الشريف تسجيلا جديدا بعنوان “ارحل يا سيسي” تناول فيه وعود رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منذ 2014 وحتى الآن.
4/6/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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