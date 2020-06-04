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شاهد: "خليك في حالك" مع حكاوي باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه “حكاوي باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة بعنوان “خليك في حالك”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب