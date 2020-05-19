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05:00
شاهد: حكاوي باكوس و"موسم الزكاة"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه “حكاوي باكوس” بمناسبة شهر رمضان، وجاءت الحلقة تحت عنوان “موسم الزكاة”.
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19/5/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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