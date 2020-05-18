14:30

شاهد: ابن خلدون يفسر أزمة الفساد في البرازيل

بث الصحفي المغربي محمد الرماش تسجيلا مصورا تناول فيه أزمة اللحوم التي اندلعت قبل سنوات في البرازيل والتي أدت إلى اعتقال الرئيس السابق ميشيل تامر وشخصيات بارزة.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر